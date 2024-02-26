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Trabzon tam gaz

Bordo-mavililer, Hatayspor ve Pendikspor’un ardından sahasında Adana Demirspor’u da mağlup ederek yükselişine devam etti.

HABER MERKEZİ
Trabzon tam gaz
Süper Lig'de üst üste Hatayspor ve Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u da mağlup etmeyi başardı: 1-0. 16. dakikada Muanza'nın pasında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya gelen Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. 21'de Visca'nın sağ taraftan ortasında topla buluşan Bardhi'nin vuruşu savunmadan sekti. Seken topu kale sahası sağ çaprazında iyi takip eden Trezeguet düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 23'te Bardhi sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, vuruşunda meşin yuvarlak arka direğe çarparak dışarı çıktı. 55'te Magomedaliev'in hatasında araya giren Visca pasını çıkardı, Bardhi topu ağlara yolladı. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 62'de Gravilion'un uzaktan şutunda, kaleci Uğurcan başarılıydı. 90+4'te Rodriguez, rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gördü. Maç 1-0 sona erdi.
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