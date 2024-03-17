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Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan dev müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor. İşte müsabakanın canlı anlatımı...

HABER MERKEZİ
Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan dev müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.

İŞTE MÜSABAKANIN İLK 11'LERİ...

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Visca, Berat, Mendy, Trezeguet, Pepe, Enis Destan.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King, Leonardo Bonucci ve Becao zorlu derbide süre alamayacak.

9 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 9 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, kart görmesi halinde 31'inci haftada iç sahada oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

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