Trabzonspor - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan dev müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalıyor.
İŞTE MÜSABAKANIN İLK 11'LERİ...
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Fernandez, Denswil, Eren, Visca, Berat, Mendy, Trezeguet, Pepe, Enis Destan.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli ekip, Trabzonspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Çağlar Söyüncü ve Joshua King, Leonardo Bonucci ve Becao zorlu derbide süre alamayacak.
9 İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 9 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Edin Dzeko, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür, kart görmesi halinde 31'inci haftada iç sahada oynanacak olan Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.