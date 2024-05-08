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Haberler Trabzonspor Trabzon kupada 16. final peşinde

Trabzon kupada 16. final peşinde

HABER MERKEZİ
Trabzon kupada 16. final peşinde
ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor 16. kez finale yükselme mücadelesi verecek. Sahasındaki ilk maçı 3-2 kazanan bordo-mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak maçta final vizesi arayacak. Maçı A SPOR canlı olarak ekranlara taşıyacak. Karadeniz ekibi bugüne kadar 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde daha önce kupada finale yükselemedi. Avcı ile 2020- 2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer 5. eleme turunda Adana Demirspor'a penaltılarla elenmiş, 2021-2022 sezonunda ise Kayserispor'a yarı finalde elenmişti. Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanan Karadeniz ekibi, bu sayıyı 4'e çıkarmak istiyor.
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