Trabzon kupada 16. final peşinde

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor 16. kez finale yükselme mücadelesi verecek. Sahasındaki ilk maçı 3-2 kazanan bordo-mavili takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak maçta final vizesi arayacak. Maçı A SPOR canlı olarak ekranlara taşıyacak. Karadeniz ekibi bugüne kadar 15 kez final oynadığı kupada 9 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde daha önce kupada finale yükselemedi. Avcı ile 2020- 2021 sezonunda kupada mücadele eden bordo-mavililer 5. eleme turunda Adana Demirspor'a penaltılarla elenmiş, 2021-2022 sezonunda ise Kayserispor'a yarı finalde elenmişti. Avcı yönetiminde 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa olmak üzere 3 kupa kazanan Karadeniz ekibi, bu sayıyı 4'e çıkarmak istiyor.