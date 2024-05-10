Trabzonspor’da hedef 10. kupa

TÜRKİYE Kupası yarı final rövanşında Karagümrük'ü mağlup ederek adını finale yazdıran Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, finalde Beşiktaş ile karşılaşacak. Daha önce iki takım arasında kupada oynanan 11 karşılaşmada Beşiktaş'ın 5, Trabzonspor'un 4 galibiyeti bulunurken 2 maç da berabere sonuçlandı. Bu maçlardan 4'ü finalde oynanırken, her iki takım da 2'şer kez kupaya uzandı. Bordo-mavililer 15 kez oynadığı Türkiye Kupası final maçlarında 9 kez kupayı kazanma başarısı gösterdi. Final maçı 23 Mayıs'ta oynanacak.