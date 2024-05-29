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Haberler Trabzonspor Trabzon’da Pepe ayrıldı

Trabzon’da Pepe ayrıldı

HABER MERKEZİ
Trabzon’da Pepe ayrıldı
TRABZONSPOR'UN sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlığı ve sonrasında Afrika Kupası'na katılmasından ötürü takımda çok fazla süre bulamayan Fildişi Sahilli oyuncusu Nicolas Pepe bordomavili takımdan ayrılan ilk isim oldu. Sosyal medya hesabından veda paylaşımında bulunan Pepe, "Herkese günaydın, Bir sezonun sonuna geldik. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim. Sezonu üçüncülük ile tamamladık, kupa finaline ulaştık. Bu bende pişmanlıklar da bırakıyor. Milli takıma katılmak üzere ayrılıyorum. Yeni bir macera beni bekliyor" ifadelerine yer verdi. Nicolas Pepe, Trabzonspor formasıyla 19'u Süper Lig 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 23 maçta 6 gol 4 asist üretti. Süper Lig'de bin 123 dakika, Türkiye Kupası'nda 133 dakika süre alan Pepe toplam bin 256 dakika sahada kaldı.
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