  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a Norveçli golcü

Trabzonspor’a Norveçli golcü

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’a Norveçli golcü
GOLCÜ arayışlarını sürdüren Trabzonspor, en iyi transferi yapabilmek için geniş bir futbolcu ağını araştırıyor. Abdullah Avcı ve ekibinin takibe aldığı futbolcular arasında yeni bir isim daha gündeme geldi. Trabzonspor'un Hollanda ekiplerinden Sparta Rotterdam forması giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcu Tobias Lauritsen ile ilgilendiği öğrenildi. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcudan Hollanda ekibi de kar elde etmek istiyor. Trabzonspor'un, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA