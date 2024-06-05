Trabzonspor’a Norveçli golcü

GOLCÜ arayışlarını sürdüren Trabzonspor, en iyi transferi yapabilmek için geniş bir futbolcu ağını araştırıyor. Abdullah Avcı ve ekibinin takibe aldığı futbolcular arasında yeni bir isim daha gündeme geldi. Trabzonspor'un Hollanda ekiplerinden Sparta Rotterdam forması giyen 26 yaşındaki Norveçli futbolcu Tobias Lauritsen ile ilgilendiği öğrenildi. 2025'e kadar sözleşmesi bulunan futbolcudan Hollanda ekibi de kar elde etmek istiyor. Trabzonspor'un, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı öğrenildi.