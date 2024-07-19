Trabzonspor’a Martin önerildi

SÜPER Lig'de sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri kazandıran Trabzonspor'a golcü önerisi geldi. Bordo-mavili ekibe menajerler tarafından Martin Braithwaite önerisi geldi. İspanya temsilcisi Espanyol ile yollarını ayıran 33 yaşında 1.77 boyundaki Danimarkalı forvet sağ kanatta da oynayabiliyor. Barcelona, Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux gibi önemli takımlarda da forma giyen Braithwaite, son kulübü Espanyol'da 78 maça çıktı, 32 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kurmaylar, Danimarkalı golcünün ismini teknik direktör Abdullah Avcı'ya bildirirken, teknik heyetten gelecek cevap doğrultusunda temaslara başlayacak.