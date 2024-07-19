  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a Martin önerildi

Trabzonspor’a Martin önerildi

Espanyol’dan ayrılan deneyimli golcü yönetimin gündemine geldi

HABER MERKEZİ
Trabzonspor’a Martin önerildi
SÜPER Lig'de sezon öncesi kadrosuna önemli isimleri kazandıran Trabzonspor'a golcü önerisi geldi. Bordo-mavili ekibe menajerler tarafından Martin Braithwaite önerisi geldi. İspanya temsilcisi Espanyol ile yollarını ayıran 33 yaşında 1.77 boyundaki Danimarkalı forvet sağ kanatta da oynayabiliyor. Barcelona, Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux gibi önemli takımlarda da forma giyen Braithwaite, son kulübü Espanyol'da 78 maça çıktı, 32 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kurmaylar, Danimarkalı golcünün ismini teknik direktör Abdullah Avcı'ya bildirirken, teknik heyetten gelecek cevap doğrultusunda temaslara başlayacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA