Trabzonspor Savic’i kaptı

TRANSFER döneminin hareketli takımlarında Trabzonspor savunma hattına flaş bir takviye yaptı. Bordo mavililer Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic ile anlaşma sağladı. Bordo-mavililerin, İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen 33 yaşındaki Karadağlı stoper Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon İspanya'da 32 maçta görev alan futbolcunun piyasa değeri 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Savic ile birlikte bordo-mavili yönetimin daha önce anlaşma sağladığı sağ bek Pedro Malheiro ile Okay Yokuşlu ve Hollandalı stoper Wesley Hoedt'un ise bugün resmen açıklanması bekleniyor. Karadeniz ekibi teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'ode şampiyonluk hedefliyor.