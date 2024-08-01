Trabzonspor Okay’a kavuştu

TRABZONSPOR'DA 2015- 16 ve 2017-2018 sezonlarında forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu, yeniden bordo-mavili takımda. İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'dan transfer edilen milli oyuncu, önceki gece Trabzon'a geldi. Okay'ı Trabzon Havalimanı'nda coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Çok mutlu olduğunu belirten başarılı orta saha, "Uzun bir aradan sonra böyle bir karşılamayla tekrar bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Abdullah Avcı bana ilgisini belirtti, ben de hoca ile çalışmaktan mutluluk duyacağım" dedi.

AVRUPA'DA RAKİP RUZOMBEROK

BORDO-MAVİLİLER, Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında bugün Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetecek. Yardımcılıkları Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.