Fırtına esemedi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Rapid Wien'e konuk oldu. 15. dakikada savunma arkasına gönderilen topu önüne alan Bugstaller'in aşırtma plasesinde kaleci Uğurcan gole izin vermedi. 28'de Jansson'un şutunda top kaleci Uğurcan'da kaldı. 40'ta ceza sahası önünde topla buluşan Draguş'un sert şutu üstten auta gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.

HAMLELER YETERLİ OLMADI

İkinci yarıda topa daha çok hakim olan Trabzonspor buna rağmen pozisyon bulmakta zorlandı. 69'da Trezeguet'in kullandığı kornerde Denswil'in kafa vuruşu kalecide kaldı. 77'de Bolla'nın ara pasıyla ceza sahası içine giren Seidl'ın şutu köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 81'de Barisic'in ortasına Enis'in gelişine şutu direğin dibinden auta gitti. 87'de Seidl'ın ara pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Lang'ın plasesiyle skor 2-0 oldu. Karşılaşma bu sonuçla tamamlandı ve Avrupa Ligi'nden elenen Trabzonspor, Konferans Ligi Play-Off'larına kaldı.

AVCI İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Özellik Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, zorlu Rapid Wien deplasmanında ilk 11'de değişikliklere gitti. Tecrübeli teknik adam, ligde oynanan Sivasspor maçının ilk 11'ine oranla dört değişiklik yaptı. Savunmada sakatlanan Savic'in yerine Mendy oynarken, sol bekte de Barisic'in yerine Eren Elmalı forma giydi. Orta sahada ise Bardhi ile Visca yerine Ozan Tufan ile Lundstram 11'de kendine yer buldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

TRABZONSPOR'U Avusturya deplasmanında taraftarları da yalnız bırakmadı. Türkiye'den giden vatandaşlar ve Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Maç boyunca takımlarına destek veren bordo-mavili taraftarlar, 61. dakika şovunu da ihmal etmedi ve Trabzonspor'a itici güç olmaya çalıştı.