Trabzon’da Avcı gitti

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında önceki gün sahasında konuk ettiği St. Gallen'e normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçın penaltı atışlarında 5-4 mağlup olup, Avrupa'ya veda etmenin ardından Abdullah Avcı dönemi sona erdi. Taraftarların maçın ardından istifaya davet ettiği tecrübeli teknik adamla dün bir görüşme gerçekleştiren bordo-mavili yönetim yolları ayırmaya karar verdi. Trabzonspor'daki ikinci döneminde 44 maça çıkan Avcı, 28 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. 61 yaşındaki teknik adam Trabzonspor ile 2020-2021 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Karadeniz temsilcisi 2020-2021 ve 2022- 23 sezonlarının Süper Kupası'nı ise müzesine götürdü. Abdullah Avcı'nın ayrılması sonrası yerine ilk olarak Şenol Güneş ismi gündeme geldi. Yönetimin ikna etmeye çalıştığı tecrübeli çalıştırıcının imzaya yakın olduğu gelen haberler arasında. Avrupa Kupaları'nda oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Trabzonspor'da istenmeyen tablo camiada hayal kırıklığına neden olurken bordo-mavili ekip ligin 4'üncü hafta maçında yarın Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.