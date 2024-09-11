Şenol Güneş imzayı attı

TRABZONSPOR'DA yeni teknik direktör Şenol Güneş için dün imza töreni düzenlenirken tecrübeli çalıştırıcı çok heyecanlı dile getirerek boş mukaveleye imza attığını söyledi. Güneş "İmzayı bugün attık, bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı boş mukaveleye sizlerin önünde attık. İmza atmasak bile söz veriyoruz ki Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. İlk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacak olması ile ilgili de konuşan Güneş, "Öyle bir maç olacak ki başlangıcın iyi olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.