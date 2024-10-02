Trabzonspor’da Banza coşkusu

Trabzonspor'un Kongolu oyuncusu Simon Banza, Konyaspor maçında ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Sezon başında Portakiz'in Braga takımında 2 milyon Euro kiralama bedeliyle Trabzonspor'a katılan Simon Banza, takımının Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği müsabakada 2 gol atarak takımına rahat bir nefes aldırdı.

Haftalardır galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, 126 gün sonra başarılı forvetin golleriyle 3 puana ulaştı. Banza, sahadaki bitiriciliği ve fizik gücüyle Konyaspor savunmasına zor anlar yaşattı. Simon Banza'nın Konyaspor karşısında sergilediği performans, Trabzonspor taraftarlarından da büyük beğeni topladı. Sosyal medyada Banza'nın takımının hücum hattındaki en önemli ismi olduğu dile getirildi. Banza, ilerleyen haftalarda için umut verdi.