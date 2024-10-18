Şenol Güneş tarihe geçecek

TRENDYOL Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları devam ederken, tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş de tarihe geçmeye hazırlanıyor. Şenol Güneş, 19 Ekim'de Başakşehir ile oynanacak maçla kariyerindeki 1000. karşılaşmasına çıkacak. Deneyimli hoca, bugüne kadar çıktığı 999 maçta 519 galibiyet, 245 beraberlik ve 235 mağlubiyet aldı. Takımları, bu süreçte 1795 gol atarken, kalesinde 1122 gol gördü ve maç başına 1.80 puan ortalaması yakaladı. Güneş, en çok Trabzonspor'un başında sahaya çıktı ve bordo-mavili ekiple 366 maça çıkarak 210 galibiyet elde etti.