Fırtına’dan çifte hamle

ARA transfer döneminin son haftasında Trabzonspor'da takviye çalışmaları sürüyor. Kadrosunu güçlendirerek sezonu en iyi şekilde noktalamak isteyen Karadeniz temsilcisi, bu doğrultuda rotasını Belçika ve Portekiz'e çevirdi. Bordo-mavililerin Charleroi forması giyen 25 yaşındaki Cezayirli orta saha Adem Zorgane'ye ve Benfica'da görev yapan 26 yaşındaki Brezilyalı golcü Arthur Cabral'a kanca attığı iddia edildi. Belçika Ligi'nde çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol atıp, 4 de asist yapan Zorgane'nin takımıyla 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. Charleroi'nin talep ettiği bonservis bedelinin ise 5-6 milyon Euro seviyelerinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Karadeniz ekibi öte yandan Benfica forması giyen Arthur Cabral'ı da gündemine alırken, Torino'nun da futbolcu için devrede olduğu ve transferin gerçekleşmemesi durumunda Trabzonspor'un devreye gireceği öne sürüldü. 2023 yazında Fiorentina'dan Portekiz ekibine transfer olan 26 yaşındaki golcünün takımıyla Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Benfica'da 28 maça çıkan oyuncu, 6 gol ve 2 asistle mücadele etti.