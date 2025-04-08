Trabzon klasiği

TRENDYOL Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, büyük hüsran yaşıyor. İstanbul'daki kritik maçta 1-0 öne geçen bordo-mavililer, üstünlüğü koruyamayıp sahadan boynu bükük ayrılırken, bu sezon 8. kez aynı kaderi yaşadı. Karadeniz ekibi, skor üstünlüğü sağladığı 8 karşılaşmada 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 22 puan kaybetti. Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında bu sezon oynadığı 5 maç içerisinde de öne geçmesine rağmen avantajını koruyamadı.

DERBİLERİ TEK TEK KAYBETTİ

Bordo-mavili Karadeniz ekibi, bu maçlarda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 14 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 kaybetti. Fenerbahçe'ye evinde 3-2, deplasmanda 4-1 mağlup olan Trabzonspor, Galatasaray'a da 4-3 yenildi.

YEREL BASINDAN YENİLGİYE ELEŞTİRİ

TRABZON yerel basını farklı Fenerbahçe yenilgisini manşetlerine taşırken, özellikle eleştirilerin hedefinde başkan Ertuğrul Doğan vardı. Kuzey Ekspres Gazetesi 'Çekilmez bir adam oldun' başlığıyla Doğan'ın resmini kullanırken diğer gazeteler de siyah zemin üzerine, "Bir Talisca'mız yok", "Trabzon yıkıldı", "Kadıköy'de hezimet" ve "Kadıköy'de ateş var" başlıklarıyla Fenerbahçe yenilgisini okuyucularına aktardı. Bordo-mavili taraftarlar da maçın ardından öğrencilerinin performansını öven teknik direktör Fatih Tekke'ye eleştirilerini yöneltti.