Trabzonspor’dan Pereyra atağı

SÜPER Lig'de bu sezon ses getirmeyi planlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo-mavililer, son olarak Fransız ekibi Bastia'dan Christ Inao Oulai'yi kadrosuna katmıştı. Trabzon yönetimi, ortaya sahaya bir takviye daha yapmak için gözünü ABD'ye dikti. Bordo-mavililer hali hazırda ABD Ligi (MLS) ekiplerinden Minnesota'da forma giyen Arjantinli Joaquin Pereyra için resmi teklif gönderdi. Karadeniz ekibi, Minnesota'nın sol açık, 10 numara ve 8 numarada da oynayan oyun kurucusu Joaquin Pereyra için 8 milyon dolar artı 1 milyon dolar bonus karşılığında satın alma teklifi gönderdi. Minnesota geçen Ağustos ayında Pereyra'yı Atl. Tucuman takımından 2.35 milyon dolar'a satın aldı. Oyuncunun haklarının yüzde 30'u hala Arjantin ekibinde bulunuyor. Sol ayaklı 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 MLS maçında 3 gol atıp 7 asist yaptı.