Aydın Amatör Süper Lig A Grubu'nda lider Didimspor, takipçisi Kuşadasıspor'un mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarılacivertliler, evinde ağırladığı Germencikspor'u 3-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Ali Çetin'in golüyle devreyi 1-0 önde tamamladı. 60'ta Muhammet kırmızı kart gördü, Germencik 10 kişi kaldı. 73'te Ferhat skoru eşitledi: 1-1. 75'te Resul, Didimspor'u bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 76'da Orhan kırmızı kart gördü, Didimspor da 10 kişi kaldı. 86'da Recep serbest vuruştan skoru belirledi: 3-1. Başkan Deniz Polat, Play-Off Grubu'nda da başarılı olup Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN