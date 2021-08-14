Altay, 18 yıl aradan sonra yükseldiği Süper Lig macerasına müthiş bir başlangıç yaptı. Başlangıçlar her zaman çok önemlidir. Bunun bilincinde olan teknik direktör Mustafa Denizli ve öğrencileri, dün İzmir'de ağırladığı Kayserispor'u rahat geçerken, futboluyla adeta 'Büyük Altay'ın sezon içinde yaşatacağı fırtınadan kesitler sundu. Teknik direktör Mustafa Denizli hafta içinde basın toplantısında "Süper Lig'de fark yaratacağız" demişti. Siyah-beyazlılar bu sözleri doğrularcasına dün farkını gerçekten ortaya koydu. Altay'ın özellikle ilk 30 dakikada uyguladığı müthiş pres Kayserispor'a zor anlar yaşattı.

Bu baskılardan birinde kaleci Doğan'ın hatasından faydalanan Pinares topu kaparken yeni golcü Bamba'yı golle buluşturdu. Bu gol sonrası Altay rakip kaleyi adeta abluka altına aldı. Sağlı sollu ataklar Kayserispor kalesinde pozisyonları yaratırken final pasları biraz daha isabetli olsa fark da kaçınılmaz olacaktı. Altay ilk yarının bitiminde golcü Bamba ile bir gol daha bulurken ilk 45'te aslında 3 puanı da koparmış oldu.



Farkını ortaya koydu

Yeni transferlerden Martin Rodriguez, on numara Pinares ve iki gol atan Bamba tam isabet olmuş. Teknik patron Denizli, futbolcu seçiminde de tecrübesini ve kalitesini konuşturmuş. Bu üçlü Süper Lig'de adından çok söz ettirir. Savunmada takıma son katılan İranlı sol bek Naderi'nin de kumaşı çok kaliteli. Savunmanın arkasına adam kaçırmayan İranlı futbolcu sık sık ileri çıkararak da bir sol bekin nasıl oynaması gerektiğini de bizlere gösterdi. 40'lık İbrahim tecrübesiyle savunmayı toparladı, geçen yıldan takımda kalan Cebrail, Poko, Thiam ve Murat Akça canla başla savaştı. Özetle, Altay Süper Lig'de daha ilk maçtan farkını ortaya koydu.

Çok özlemişiz, Altay Süper Lig'e çok yakıştı.



BURAK HAKERLER

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