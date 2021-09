-Derbiyi nasıl değerlendiriyorsunuz. İki takım neleri doğru, neleri yanlış yaptı?

Her iki takım da maça çok dağınık başladı. Altay genel itibariyle hücumu düşünen bir yapıda sahaya çıktı. Ama Göztepe bir derbi maçta asla görme- yeceğimiz şekilde kontra atak futbolunu tercih etti. Belli ki Göztepe'nin hocası Altay'ı analiz etmiş, orta sahasını ve defansını geride tutarak 4-4-2 oynadı ve ileride Halil ile Ndiaye'yi bıraktı. Ancak Altay defansı bu maçta hata yapmayın- ca bu yanlış taktik Göztepe için hüsran oldu. Mustafa Denizli 4-2-4 gibi oyuna yayılma yapmış. Altay için çok önemli bir sorun hücuma dönük yaratıcı bir orta saha oyuncusu ile oynayamamak. Oyunu yönetecek bir oyuncuya ihtiyaç var. Denizli buna çözüm bulmak zorunda. Defansif olarak beklerde Cebrail ve Na- diri ile iyi oynadı, hata yapmadı. Mustafa abinin Thaciano seçimi tutmadı. Her- halde antrenmanlardaki formu Mustafa abiyi inandırmış olacak ki onu sahaya sürdü ama bu formuyla oynayabilecek durumda değil.



-Altay'ın 65. dakikadan sonra giderek artan baskısını ve Göztepe'nin tamamen savunmaya çekilmesini neye bağlıyorsunuz?

Mustafa Denizli, Thaciano'yu oyundan alarak Paixao'yu oyuna soktu ve en doğru hamlesini yaptı. Paixao forvet olmasına rağmen bir orta saha elemanı gibi 60. dakikadan sonra oyunu doğru paslarla Göztepe sahasına yıktı. Paixao bu takımda yaşı itibariyle gücü yettiğince her zaman oynayabileceği gösterdi.



-Uzatma dakikalarında gelen Altay galibiyeti bundan sonraki süreçte iki takımı nasıl etkiler?

Altay'ın bundan sonraki maçlarda daha başarılı olacağını kanısındayım. Bu galibiyet uzun yıllar derbi şampiyonu olan Altay'ın moral ve motivasyonu için takıma bir kez daha güç verdi. Mustafa Denizli orta sahaya yaratıcı bir oyuncu bulabilirse Altay çok daha güçlenecek- tir. Göztepe'nin bu maçtaki futbolunu ise beğenmedim. Bir takım mağlup olmaktan korkmamalı. Altay karşısında hiç futbol oynayamadılar. Korkak bir takım hüviyetindeydiler. Göztepe böyle oynarsa kötü günler onları bekler.



-Maçın oyuncusu sizce kimdi?

Maçın oyuncusu 60. dakikada oyuna giren ve oyunu değiştiren Paixao'ydu. Fubolu nasıl görüyorsak öyle yorumlu- yoruz. Geçen hafta Altay'ın favori ol- duğundan bahsettik. Çünkü iyi oynayıp mağlup oluyordu. Favori büyük Altay galibiyeti hakkıyla kazandı. Tebrikler Mustafa Denizli ve tebrikler Büyük Altay.

