CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki İzmir ziyaretinde yaptığı sürprizin ardından kent siyasetinde dikkat çekici gelişmeler olmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun Çeşme'deki evinde sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği ve kendi açısından bir anlamda "iade-i itibarda" bulunduğu Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu ziyaretin ardından 2.5 yıllık sessizliğini bozarak, aday gösterilmesine karşı çıktığı ve sırf onun adaylığını engellemek için refüze olacağını bile bile son anda "Ben de adayım" çıkışı yaptığı halefi Tunç Soyer'i artık açıktan hedef alır hale geldi.

SOYER'İN KÖRFEZ FİYASKOSU

Zaten yıllardır Soyer'den hiç hazzetmediği İzmir siyasetini yakından takip edenler tarafından bilinen Kocaoğlu'nun önceki günkü CHP İl Danışma Toplantısı'nda söyledikleri adeta halefine yönelik bir yaylım ateşinin başlangıcıdır. Soyer 2.5 yıl önce göreve geldiğinde "3 yıl içinde Körfez'de yüzeceğim" dedi ama tuhaf bir şekilde Kocaoğlu'nun sirkülasyon kanalı projesini rafa kaldırdı.

Fakat sözünü tutamayacağını anlayınca da topu üzerinden atıp Gediz Nehri'nin geçtiği kentleri Körfez'i kirletmekle suçlamaya çalıştı. İşi en iyi becerdiği alan olan şova dökerek Gediz'in kaynağına gitti.

Hatta bunu belgesel bile yaptırdı.

"SİRKÜLASYON KANALINI YAP"

Peki Kocaoğlu ne dedi? "12 sene uğraşarak yaptığımız körfez temizlik projesini, sirkülasyon kanalının Başkanımız Tunç Soyer tarafında ele alınıp başlatılmasını, 12 yıllık çalışmanın ve projenin heba olmamasını rica ediyorum" dedi.

Yani Kocaoğlu, "Sen Körfez'le ilgili asıl yapman gerekeni yapmıyorsun" demeye getirdi. Soyer'in cevabı ise "Projelerde bazı değişiklikler oluyor.

Bizim de başka çözüm önerilerimiz ve projelerimiz var" şeklinde oldu.

STAT TARTIŞMA YARATTI

Kocaoğlu'nun kentte artık sahip çıkılmadığını söylediği jeotermal konusundaki serzenişinin hedefi de Soyer'di.

Kocaoğlu'nun halefini vurduğu diğer bir konu ise, Karşıyaka Stadı oldu. Kocaoğlu görevdeyken stadın şu an yapılacağı yere inşa edilmesine şiddetle karşı çıktı.

Kocaoğlu'nun bu tavrının da etkisiyle stat inşaatı başladığı haliyle kaldı. Şimdi Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı olan ekip arkadaşı Cemil Tugay, bir adım atarak stadın yapımı için girişimde bulundu. Taraflar anlaştı, Gençlik ve Spor Bakanlığı önümüzdeki günlerde bir protokolle burayı Büyükşehir'e devredecek.

Büyükşehir 250 milyon lira civarı olacağı hesaplanan bir para vererek stadı yapacak. İşte Kocaoğlu da önceki günkü toplantıda "Karşıyaka Stadı yanlıştır. Yeri, konumu yanlıştır. Orada 80 dönüm yer Örnekköy'de, stat ve spor tesisi yapılması için bizim dönemimizde ayrılmıştır.

Stadın yapımına 'Evet' demek ve bir de ücretini üstlenmek Büyükşehir Belediyesi için bir yüktür ve kent için de yanlıştır" çıkışında bulundu. Körfez'in ardından bu da Soyer'e vurulmuş ağır bir darbe oldu.

"ATİLA'YI HAZIRLIYOR" İDDİASI

Anlaşılan o ki, Kocaoğlu artık susmayacak.

Zaten Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından önümüzdeki seçimde milletvekili adayı yapılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Diğer yandan Kocaoğlu'nun CHP'nin mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'in milletvekili adaylığı çerçevesinde istifa etmesi halinde yerine kendi prensi Olgun Atila'yı getirmek için de çalışma yaptığı kulislerde konuşuluyor.

Artık CHP'nin İzmir siyasetinde yeni bir dönem başladı diyebiliriz.

- Bu arada şunu da belirtmemiz şart:

Umarız, bu tartışmalar Karşıyakalıların heyecanla beklediği stad projesini tekrar bir çıkmaza sürüklemez.