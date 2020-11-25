Hatayspor Karacabey Belediyespor: 2-2 | Maç sonucu ÖZET izle (Penaltılar 4-5)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Süper Lig ekibi Hatayspor, Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten müsabakada penaltılar sonucu Karacabey Belediyespor tur atladı. (4-5)

Giriş: 25.11.2020 15:02 Güncelleme: 25.11.2020 18:14

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. Tur maçları oynanıyor.

Bu bağlamda Hatayspor, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan turda Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Hatayspor'un golleri 25'te Soner, 80'de Akintola'dan geldi. Karacabey'in golleri ise 20' Temel, 63' Ömer'den geldi.

120 dakikası 2-2 biten karşılaşmada penaltılara geçildi ve bir üst tura kalan taraf Karacabey Belediyespor oldu. (4-5)

GOL | Hatayspor 0-1 Karacabey Belediyespor

GOL | Hatayspor 1-1 Karacabey Belediyespor

GOL | Hatayspor 1-2 Karacabey Belediyespor

GOL | Hatayspor 2-2 Karacabey Belediyespor

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