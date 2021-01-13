Konyaspor-Gaziantep FK: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçında Konyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadele ev sahibi ekip Konyaspor'un üstünlüğü ile tamamlanırken Konyaspor, çeyrek finale yükselen taraf oldu. İşte detaylar...

Giriş: 13.01.2021 15:41 Güncelleme: 13.01.2021 17:49

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turu maçında Konyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Konyaspor oldu.

Konyaspor'un golleri 11. dakikada Marin Anicic ve 40. dakikada Ömer Ali Şahiner'den gelirken konuk ekibin tek golünü uzatma dakikalarında Muhammet Demir kaydetti. Bu sonuçla Konyaspor adını çeyrek finale yazdıran taraf olmayı başardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Konyaspor-Gaziantep FK: 2-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Kupada heyecan ATV ve A Spor'da sürüyor!
Yeni Malatyaspor 1-1 Galatasaray (Penaltılar 6-7) | MAÇ ÖZETİ
İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon!
BİZE ULAŞIN