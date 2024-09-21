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Karadut ilk bölümüyle bu akşam Atv'de

İrem Helvacıoğlu ve Şükrü Özyıldız'ın başrollerinde yer aldığı Karadut 23 Eylül Pazartesi ilk bölümüyle Atv'de başlıyor. Karadut, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalarken savrulan Zuhal'in aşkı tanıdığında karanlıktan aydınlığa doğru dönüşme ve dönüştürme hikayesini izleyicilerle buluşturacak. İşte Karadut dizisinin oyuncu kadrosu ve fragmanı...

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Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir. Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal, kardeşi Aslı'nın düğün hazırlıklarını izlerken bir kez daha yalnızlığıyla yüzleşir. Bu sırada tesadüf eseri yoluna çıkan kişinin hayatını değiştireceğinden habersizdir. Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini anlamaya çalışırken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in babasına ettiği yeminin arkasındaki gerçeği ortaya çıkaracaktır.
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