Kuruşuş Osman 161. yeni bölüm fragmanı izle | Video

OSMAN BEY'İN TİCARET HAMLESİ!

Osman Bey; Bursa, İznik ve Konstantiniyye ile olan ticareti durdurduğunu ilan eder. Uç Pazar'a da el koymuştur. Yakup Bey, Osman Bey'in bu hamlesine karşılık ne yapacaktır?

KONSTANTİN PALEALAGOS KİMDİR?

Ulcay, Konur ve Boran obadan kaçmıştır. Yollarını Konstantin Palealagos'un adamları keser. Ulcay'ın dostum dediği Konstantin Palealagos kimdir?

GÜNDÜZ BEY'İN SON YOLCULUĞU

Uç Pazar'a el konulmasıyla birlikte Osman Bey'in zafer üzerine zafer elde etmesi Kayı Obası'nda bir şenlik havası estirmektedir. Fakat Gündüz Bey'in baskın yeme haberiyle sevinçleri kursaklarında kalır. Babasının haberini alan Elçim Hatun ne yapacaktır?

İBRAHİM BEY VE MELİKE HATUN'UN OYUNU ORTAYA ÇIKACAK MI?

Bala Hatun sahte kadı oyununu İbrahim Bey'in yüzüne vurur. Melike Hatun'un foyası ortaya çıkacak mıdır? İbrahim Bey bütün bu olanlardan sonra ne yapacaktır?

ALAEDDİN BEY, GONCA HATUN VE YAKUP BEY ARASINDA NELER OLACAK?

Gonca Hatun ve Alaeddin Bey, Yakup Bey'le karşılaşırlar. Yakup Bey, Gonca'ya karşı öfkesini kusarken Alaeddin Bey ise Gonca'nın yanında durur. Bu gerilim nereye varacaktır?

OSMAN BEY'İN KARARI

Öte yanda Osman Bey, Bizans'a savaş açtığını ilan eder. Osman Bey'in bu kararını tetikleyen etken nedir?