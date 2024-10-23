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Aydın'da antik kent yolu çöpten geçilmiyor!

Turizm cenneti Aydın'da tam anlamıyla çevre felaketi yaşanıyor. Aydın ve Söke Belediyesi, her gün yüzlerce turistin geçtiği yolu çöp alanı yaptı. Turistler en önemli gezilecek yerlere çöplerin içinden geçerek gidiyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe çöp dağlarını ekranlara taşıdı..

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Aydın'da hem çevre hem turizm felaketi yaşanıyor. Aydın ve Söke belediyesi turist bölgeyi çöp alanı haline getirdi. Çevre katliamının yaşandığı bölgede turizm de baltalanıyor.

CHP'li belediyelerin çöplüğe çevirdiği alandan turistler geçerek turist alanlara ulaşım sağlıyor. A Haber muhabiri Sefer Ayçe çöp dağlarının olduğu yerden detayları aktardı.

ÇÖPLER YIĞILMIŞ VAZİYETTE

Sefer Ayçe: Gerçekten inanması zor. Biraz önce turist kafilesi geçti. Bize el sallayarak gittiler ama biz çöplerin yanındayız. Arkada çöp dağları var. Burası Türkiye'nin en önemli turistik yerlerine giden yol. Antik kentlere giden yol. Apollon Tapınağı, Priene Antik Kenti ve Türkiye'nin en güzel köylerinden Doğanbey Köyü'ne giden yol. Yani günde onlarca otobüs kafilesinin geçtiği yol. Ama ne yazık ki bu alanda çöpler yığılmış vaziyette.

CHP'Lİ BELEDİYELER ÇÖP ALANI YAPTI

Molozlar yığılmış vaziyette ve tepelere kadar ve bu yolun sonuna kadar gidiyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alan içerisinde yolun kenarlarında ve ilerideki alanda çöpler kenarlara atılmış ve burada Söke Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesinin yazısı vardı. Söke Belediyesi'nin de bir aracı buraya yine molozları boşalttı.

EN ÖNEMLİ TURİSTİK BÖLGELER

Turistler buradan bu alanı kullanarak bu yolu kullanarak geçmek zorundalar ve yazın buradan yaklaşık 150-200 otobüs geçiyor. Tam görmüş olduğunuz gibi bu alan üzerinden bu çöpleri göre göre geçiyor. Turistlerin çöp içinden geçerek en önemli turistik merkezlere gidiyor. Yani turistler 10 kilometre sonra dünyanın en önemli antik kentine ulaşıyorlar bu yol üzerinden.

Her ikisinin arasında da Doğanbey Köyü var. Türkiye'nin en önemli en güzel köylerinden bir tanesi. Biz de A Haber ekranlarına getirmiştik. Ama işte bu yol üzerinde ne yazık ki ilk önce bu çöpleri bu molozları görerek gidiyorlar.

Çöpler dağ tepelere kadar ulaşmış vaziyette. Bir otobüs turist kafilesini bıraktı orada aracını yıkıyor. Buradan çok kötü bir koku da yayılıyor. Gerçekten çok kötü bir görüntü ve bu görüntüde turistler buradan biraz önce giderken bize el salladılar ama ne yazık ki burada biz bu görüntüleri aktarıyorduk. Biran önce bu çöplerin buradan toparlanması gerekiyor çünkü dünyanın birçok yerinden gelen turist kafileleri her gün yüzlerce otobüs buradan geçiyor ve turistler bu görüntüyü görerek geçiyor.

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