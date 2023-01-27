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    Yeniasır TV Gündem Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı

    Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı

    Giriş Tarihi: 27.01.2023, 10:46

    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda güvenlik şefi hayatını kaybederken, iki güvenlik görevlisinin de yaralandı.

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    Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, Koruma müdürünün hayatını kaybettiğini, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını duyurdu. Azerbaycan'ın konuya ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.
    Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Son zamanlarda Azerbaycan ile İran arasındaki ilişkiler oldukça gergindi. Bu gerilimin Ermenistan ile bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Azerbaycan ile Nahçivan arasında Zengezur Koridoru söz konusu. İran bu koridorun oluşmasına karşı çıkıyordu. İşte bu yüzden iki ülke arasında ilişkiler son derece gergindi." dedi.
    A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu, "Olayın büyükelçiliği içinde olması ciddi bir sorun teşkil ediyor. Şu anda 'adli bir saldırı mı yoksa bir terör saldırısı mı?' bu araştırılıyor. İran tarafından yapılacak açıklama bekleniyor." bilgisini aktardı.

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