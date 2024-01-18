Başkan Erdoğan 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.
İŞTE AK PARTİ'NİN İZMİR DAHİL 48 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
İzmir: Hamza Dağ
Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay
Kütahya: Kamil Saraçoğlu
Uşak: Mehmet Çakın
Ankara: Turgut Altınok
Adana: Fatih Mehmet Kocaispir
Adıyaman: Ziya Polat
Ağrı: Mehmet Salih Aydın
Aksaray: Evren Dinçer
Amasya: Mehmet Uyanık
Antalya: Hakan Tütüncü
Ardahan: Yunus Baydar
Batman: Adil Sebati Ceylan
Bayburt: Mete Memiş
Bilecik: Mustafa Yaman
Bolu: Muhammed Emin Demirkol
Burdur: Mehmet Şimşek
Çorum: Halil İbrahim Aşgın
Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden
Gaziantep: Fatma Şahin
Gümüşhane: Ercan Çimen
Hakkari: İsmet Ölmez
Hatay: Mehmet Öntürk
Iğdır: Ülkü Öcal
Kahramanmaraş: Fırat Görgel
Karabük: Özkan Çetinkaya
Karaman: Mevlüt Akgün
Kayseri: Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale: Mehmet Saygılı
Kırşehir: Osman Arslan
Kilis: Reşit Polat
Konya: Uğur İbrahim Altay
Malatya: Sami Er
Mardin: Abdullah Erin
Muş: Feyat Asya
Nevşehir: Mehmet Savran
Niğde: Emrah Özdemir
Sakarya: Yusuf Alemdar
Siirt: Ekrem Olğaç
Sivas: Hilmi Bilgin
Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak: Mehmet Yarka
Tekirdağ: Cüneyt Yüksel
Trabzon: Ahmet Metin Genç
Tunceli: Erkan Eroğlu
Van: Abdulahat Arvas
Yozgat: Celal Köse
Zonguldak: Ömer Selim Alan