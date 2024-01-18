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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı | Video

    Başkan Erdoğan 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı | Video

    Giriş Tarihi: 18.01.2024, 16:31

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

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    İŞTE AK PARTİ'NİN İZMİR DAHİL 48 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

    İzmir: Hamza Dağ

    Afyonkarahisar: Hüseyin Ceylan Uluçay

    Kütahya: Kamil Saraçoğlu

    Uşak: Mehmet Çakın

    Ankara: Turgut Altınok

    Adana: Fatih Mehmet Kocaispir

    Adıyaman: Ziya Polat

    Ağrı: Mehmet Salih Aydın

    Aksaray: Evren Dinçer

    Amasya: Mehmet Uyanık

    Antalya: Hakan Tütüncü

    Ardahan: Yunus Baydar

    Batman: Adil Sebati Ceylan

    Bayburt: Mete Memiş

    Bilecik: Mustafa Yaman

    Bolu: Muhammed Emin Demirkol

    Burdur: Mehmet Şimşek

    Çorum: Halil İbrahim Aşgın

    Diyarbakır: Mehmet Halis Bilden

    Gaziantep: Fatma Şahin

    Gümüşhane: Ercan Çimen

    Hakkari: İsmet Ölmez

    Hatay: Mehmet Öntürk

    Iğdır: Ülkü Öcal

    Kahramanmaraş: Fırat Görgel

    Karabük: Özkan Çetinkaya

    Karaman: Mevlüt Akgün

    Kayseri: Memduh Büyükkılıç

    Kırıkkale: Mehmet Saygılı

    Kırşehir: Osman Arslan

    Kilis: Reşit Polat

    Konya: Uğur İbrahim Altay

    Malatya: Sami Er

    Mardin: Abdullah Erin

    Muş: Feyat Asya

    Nevşehir: Mehmet Savran

    Niğde: Emrah Özdemir

    Sakarya: Yusuf Alemdar

    Siirt: Ekrem Olğaç

    Sivas: Hilmi Bilgin

    Şanlıurfa: Zeynel Abidin Beyazgül

    Şırnak: Mehmet Yarka

    Tekirdağ: Cüneyt Yüksel

    Trabzon: Ahmet Metin Genç

    Tunceli: Erkan Eroğlu

    Van: Abdulahat Arvas

    Yozgat: Celal Köse

    Zonguldak: Ömer Selim Alan

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