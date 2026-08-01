Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: AK Parti Türkiye kitabıdır

Başkan Erdoğan: AK Parti Türkiye kitabıdır

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