Başkan Erdoğan: AK Parti Türkiye kitabıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan konuşmasında, 'Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik' dedi. Konuşmasında muhalefette yaşanan krize de değinen Erdoğan, ' Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne dış politikada bize ve millete faydası olacak hiçbir önerileri yok' ifadelerini kullandı.