Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/baskan-erdogan-ak-partinin-secim-beyannamesini-acikladi-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, "şahlanış dönemi" olarak adlandırdığı yeni dönemdeki kalkınma yatırımları, demokratik ve sosyal adımlar "Türkiye Yüzyılı" çatısı altında seçim beyannamesini Ankara Spor Salonu'nda açıkladı. AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "İnsana hizmet etmeyen hiçbir kuralın, programın bizim dünyamızda yeri yoktur. AK Parti'yi farklı kılan da budur" dedi. Müjdeleri peş peşe sıralayan Erdoğan "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." dedi.