Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan: Bölgemizin kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz

Başkan Erdoğan: Bölgemizin kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz

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