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Başkan Erdoğan: Bölgemizin kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bölgemizin artık savaş, terör ve çatışmayla değil, kalkınma, refah, huzur ve istikrarla anılması için çaba gösteriyoruz." dedi.