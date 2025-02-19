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Başkan Erdoğan CHP'ye eleştiri: Gelen gideni arattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP’ye yönelik eleştirilerde bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partinin liderlik görevini hakkıyla yerine getiremediğini belirren Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP'li Özgür Özel’in okuyamadığı şiir nedeniyle tüm Türkiye'ye rezil olduğunu söyledi. Ayrıca CHP’deki şaibeli kurultaya da değinen Erdoğan konunun şu an yargıda olduğunu ve kendilerini bu meseleye dahil etmeye kalkmamaları gerektiğini vurguladı.

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