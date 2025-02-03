Başkan Erdoğan duyurdu: 1381 engelli öğretmen ataması yapılacak
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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "2002 yılında eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı, bugün bu tutar yüksek öğrenim dahil toplam 2 trilyon 186 milyarı geçti." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek." dedi.