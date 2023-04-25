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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan duyurdu: 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak | Video

    Başkan Erdoğan duyurdu: 45 bin yeni öğretmen ataması yapılacak | Video

    Giriş Tarihi: 25.04.2023, 12:53

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz." dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor. 4 bin 300 öğretmenimiz başvurmuştu. 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm engelli öğretmenlerimizi atayacağız." dedi.

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