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    Başkan Erdoğan, Kentsel Dönüşüm Şurası'nda önemli mesajlar verdi

    Giriş Tarihi: 15.09.2023, 20:45

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, fay hattı olmayan yerlerde bile büyük yıkımların olduğunu hatırlatarak "81 ilimizi deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmalıyız" dedi. Öte yandan kentsel dönüşüm çağrısında da bulunan Erdoğan, "Küçük hesaplar, netice getirmeyecek taleplerle geciktirilen her kentsel dönüşüm projesinin deprem gerçeğiyle yüzleştiğimizde kaybettiğimiz canlar, kararan gelecekler, yıkılan umutlar olarak karşımıza çıkacağını unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

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