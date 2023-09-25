Başkan Erdoğan Nahçıvan'da! Iğdır- Nahçıvan doğal gaz boru hattının temeli atıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Anlaşmalara dair atılan imzaların ardından Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Hattı Azerbaycan'la enerji alanındaki ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa'nın enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan lideri İlham Aliyev, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.