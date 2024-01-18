  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

    Başkan Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

    Giriş Tarihi: 18.01.2024, 10:13

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir." dedi.

    Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Suriye ve Irak’ın kuzeyine nokta operasyon: Terör inleri böyle imha edildi!
    Suriye ve Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terör inleri böyle imha edildi!
    MHP lideri Bahçeli: CHP akli ve siyasi melekelerini kaybetti | Video
    MHP lideri Bahçeli: CHP akli ve siyasi melekelerini kaybetti | Video
    Başkan Erdoğan’dan şehit babasına taziye telefonu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor
    Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor 14.1.2024 15:44:41
    Şehitler için okullarda saygı duruşunda bulunulacak
    Şehitler için okullarda saygı duruşunda bulunulacak
    Son 24 saate 57 terörist imha edildi
    Son 24 saate 57 terörist imha edildi
    İşte teröristlerin vurulduğu an
    İşte teröristlerin vurulduğu an
    Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber
    Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber
    Ankara adayı pazar açıklanıyor
    Ankara adayı pazar açıklanıyor
    Başkan Erdoğan’dan Milli Uzay Programı paylaşımı
    Başkan Erdoğan'dan Milli Uzay Programı paylaşımı
    Ankara’da Valiler Buluşması! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Ankara'da Valiler Buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan: Türkiye gerçek eksenini buldu
    Başkan Erdoğan: Türkiye gerçek eksenini buldu
    Başkan Erdoğan’dan Fatih Camii İmamı Galip Usta’ya geçmiş olsun telefonu
    Başkan Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Başkan Erdoğan, Türk Hava Yolları Yönetim Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda zirvenin başarılı geçmesini temenni etti, hayırlara vesile olmasını diledi.

    Milletin göğsünü kabartan başarılarla dolu bir yılı tamamlayıp daha büyük hedeflerle başlanan 2024 yılında video mesaj yoluyla da olsa zirveye katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda emin ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyoruz. Havacılık alanında ülkemizin başarı çıtası giderek yükselmektedir. Türkiye'nin en değerli markası vasfına sahip olmanın yanı sıra, dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu da olan Türk Hava Yolları, ülkemiz ekonomisine katkılarıyla da adından söz ettirmektedir.

    2023 yılı rakamlarına göre, Türk Hava Yolları ülkemiz ekonomisine 56 milyar dolarlık katkı yapmış, yaklaşık 16 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla bu alandaki liderliğini perçinlemiştir. Dünya turizminin parlayan yıldızı Antalya'nın da Türk Hava Yolları'nın güçlü kanatlarından payını alması bizleri memnun etmektedir. Türk Hava Yolları özelinde elde edilen tüm bu başarıları takdirle karşılıyor, mimarları olarak gördüğüm siz kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum."

    THY tarafından geçen yılın son haftalarında duyurulan 350 uçaklık siparişin, gelecek vizyonunun anlamlı bir yansıması olarak değerlendirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu düşüncelerle bayrağımızı göklerde daha yükseklerde dalgalandırmak için çalışan Türk Hava Yolları ailesini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Semalarınız açık olsun diyorum." ifadesini kullandı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aydın’da faciadan dönüldü! Araçlar tünel içerisinde birbirine girdi
    Aydın'da faciadan dönüldü! Araçlar tünel içerisinde birbirine girdi
    Aldatmak 54. bölüm 2. fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm 2. fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm fragmanı
    Aldatmak 54. bölüm fragmanı
    SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,6 | Kim ne kadar alacak?
    SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 42,6 | Kim ne kadar alacak?
    Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Son dakika... Kabine toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 144. bölüm fragmanı