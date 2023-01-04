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    Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar | Video

    Giriş Tarihi: 04.01.2023, 13:53

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Karadeniz gazının ilk fazını Mart sonunda faaliyete alıyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Son defa destek istiyoruz." ifadesinin birileri tarafından yanlış anlaşıldığını söyleyerek "Son defa ifademiz bu seçim için" dedi.Başkan Erdoğan 'Küçük işletmelerimiz için asgari ücret desteğini 400 liraya yükselttik. Memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarıyoruz. En düşük emekli maaşını 5 bin 500'TL'ye çıkarıyoruz' dedi.

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