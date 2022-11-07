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    Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar | Video

    Giriş Tarihi: 07.11.2022, 21:12

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonra erdi. Başkan Erdoğan, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uyuşturucu gibi bir insanlık suçuyla polislerimize ve hükümetimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Türkiye, geçmişten bugüne söylemlerle, yapılarla karşısına çıkan 5.kol elemanlarından çok çekmiştir. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları, mafya ile aynı fotoğrafın içine alıyorsa yaptığı işin adı beşinci kol faaliyetidir. Açık ve net söylüyorum, başaramayacaklar. Aynı kirli oyunu bir kez daha bozacağız." dedi.

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