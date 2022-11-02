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    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TOGG tepkisi: İşte fabrika, işte otomobil!

    Giriş Tarihi: 02.11.2022, 23:32

    Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber, A Para, ve A News ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuydu. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Tgg fabrikası ile ilgili tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ancak onda utanma yok. Ortağı da öyle. Fabrika nerede? diyor. İşte fabrika. Otomobil nerede? diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmediyse de ortağın bir elemanı oradaydı. Muhalif medyadan da orada olup takip edenler vardı. Şuan itibariyle 1300 kişinin ortaya çıkardığı bir eser ve sen onları görmüyorsun." dedi.

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