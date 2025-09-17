Başkan Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı hiç geçmeyecek
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Varsın onlar öfke nöbetleri geçirmeye devam etsin. Biz Müslümanlar olarak, Doğu Kudüs üzerindeki haklarımızdan tek bir geri adım dahi atmayacağız. Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz. Biliyorum, Hitler özentisi tiplerin kuyruk acısı belki de hiç geçmeyecek" dedi.