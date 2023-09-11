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    Yeniasır TV Gündem Bodrum'dan bildik manzara: Asfalt şişti ve patladı, sürücüler şaştı kaldı

    Bodrum'dan bildik manzara: Asfalt şişti ve patladı, sürücüler şaştı kaldı

    Giriş Tarihi: 11.09.2023, 12:38

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattı patladı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. MUSKİ ekipleri patlak hattı tamir etmek için çalışmalara başladı. Patlama sonucu bazı mahallelerde su kesintileri yaşandı.

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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattı patladı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, çöken yolda çukur oluştu. Patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde ana isale hattı patladı. Patlamayla birlikte cadde ve sokaklar suyla dolarken, asfaltta çukur oluştu. Caddeyi kullanan sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Muğla Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatıldı.

    İsale hattında aynı noktada daha önce 15'in üzerinde patlama yaşandığı belirtilirken, patlak nedeniyle bazı mahallerde su kesintisi olduğu bildirildi. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bölgede ekipler güvenlik önlemi aldı. Ayrıca patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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