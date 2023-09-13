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    CHP'den Afyon'da da olaylı kongre! 'Dışarı' sloganı atılınca ortalık karıştı; CHP'li vekil bayıldı

    Giriş Tarihi: 13.09.2023, 12:30

    CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde olaylar çıktı. Gerilimin arttığı anlarda "Köksal dışarı" sloganları atıldı ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal baygınlık geçirdi. Yardım çağrıları sonucunda Köksal, salondan partililerin yardımıyla çıkarıldı.

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    CHP Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçimi sırasında tansiyon yükseldi. CHP'li Milletvekili Burcu Köksal'ın salona girmesiyle gerginlik başladı.

    CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ve ekibi, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında "Köksal dışarı" sloganları atıldı.

    Burcu Köksal, "Beni partiden kazıyacakmışsınız işte buradayım, kazıyın göreyim" dedi ve bayılarak yere düştü.

    Sağlık görevlileri hemen müdahale etti ve gerginliği önlemek için diğer partililer araya girdi.

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