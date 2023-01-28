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    Yeniasır TV Gündem Denizli'de dev açılış! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

    Denizli'de dev açılış! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 28.01.2023, 16:22

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çevre Yolu 2. Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 Konut 50 Dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masaya "sünepeler" diyerek sert çıkan Başkan Erdoğan, "Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. 2018'de yeni sisteme geçtik, kronometre sıfırlandı." dedi. "Yeter! Söz milletin" afişi asan muhalefeti sert dille eleştiren Erdoğan, "Milli iradenin tercihleri yerine 6'lı masada çevrilen dış destekli fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara yeter diyoruz. Vah zavallılar ne olacak sizin haliniz. Yazık çok yazık." sözleriyle yüklendi.

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