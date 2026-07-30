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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sağlık kontrolü için hastaneye getirildi

Etimesgut Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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