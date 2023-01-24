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    Yeniasır TV Gündem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den İzmir'de flaş açıklamalar

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den İzmir'de flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 24.01.2023, 16:24

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Yapılandırmaya ilişkin hükümlerle; Vergi Daireleri, Gümrük Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, İl özel idareleri ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları’na ödenmesi gereken kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapıyoruz. Teklifle, vergi ve prim borçları başta olmak üzere, çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenememiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini getiriyoruz" dedi.

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