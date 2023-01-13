Inbusiness Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'ya özel tebrik: Doğa dostu bina ve çevre duyarlılığı vurgusu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/inbusiness-surdurulebilir-yuzyil-zirvesinde-emine-erdogandan-turkuvaz-medyaya-ozel-tebrik-doga-dostu-bina-ve-cevre-duyarliligi-vurgusu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek altına alındı. Zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi. Emine Erdoğan yaptığı konuşmada Turkuvaz Medya'yı tebrik ederken "Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...