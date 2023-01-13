  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Inbusiness Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'ya özel tebrik: Doğa dostu bina ve çevre duyarlılığı vurgusu

    Inbusiness Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nde Emine Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'ya özel tebrik: Doğa dostu bina ve çevre duyarlılığı vurgusu

    Giriş Tarihi: 13.01.2023, 19:15

    Türkiye'nin yeni yüzyılında sürdürülebilirlik ve dayanışmayı odağına alan 'Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi', 'Geleceği Oku Bugünü Anla' yayın anlayışla sektörün ezber bozan dergisi InBusiness tarafından farklı disiplinlerde sürdürülebilirliği mercek altına alındı. Zirve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte Turkuvaz Medya Center'da gerçekleştirildi. Emine Erdoğan yaptığı konuşmada Turkuvaz Medya'yı tebrik ederken "Doğa dostu binası ile çevre duyarlılığını anlatmaktan bir adım öteye geçerek uygulamaya koyan Turkuvaz ailesini ayrıca tebrik ediyor ve alkışlıyorum." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan’dan Rami Kütüphanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    İsveç’te skandal gösteri! Başkan Erdoğan’ın avukatından suç duyurusu | Video
    İsveç’te skandal gösteri! Başkan Erdoğan’ın avukatından suç duyurusu | Video
    Sıfır Emisyon Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Tarihi atılım.
    Sıfır Emisyon Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tarihi atılım.
    Başkan Erdoğan’dan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda önemli açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    AK Parti ’başörtüsü düzenlemesi’ için MHP’yi ziyaret etti
    AK Parti 'başörtüsü düzenlemesi' için MHP'yi ziyaret etti
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Uşak’ta Kökünü Kurutma Operasyonu
    Uşak'ta "Kökünü Kurutma Operasyonu"
    Bahçeli’den Sinan Ateş açıklaması: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor
    Bahçeli'den "Sinan Ateş" açıklaması: Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıkladı: Bayram sonrası seçime gidilebilir
    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıkladı: Bayram sonrası seçime gidilebilir
    Başkan Erdoğan’dan Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde önemli mesajlar
    Erdoğan, İklime Dayalı Pakistan Konferansı’na video mesaj gönderdi
    Erdoğan, İklime Dayalı Pakistan Konferansı'na video mesaj gönderdi
    Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün! EYT, sözleşmeliye kadro, seçim tarihi... | Video
    Yılın ilk Kabine Toplantısı bugün! EYT, sözleşmeliye kadro, seçim tarihi... | Video
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan Rami Kütüphanesi Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar
    Bir Küçük Gün Işığı 19.bölüm fragmanı
    Bir Küçük Gün Işığı 19.bölüm fragmanı
    Sözleşmeliye kadro TBMM’de
    Sözleşmeliye kadro TBMM'de
    İsveç’te skandal gösteri! Başkan Erdoğan’ın avukatından suç duyurusu | Video
    İsveç’te skandal gösteri! Başkan Erdoğan’ın avukatından suç duyurusu | Video
    Tarihi Kemeraltı Çarşı esnafı dertli! 6 aydır bitmeyen çalışma bıktırdı
    Tarihi Kemeraltı Çarşı esnafı dertli! 6 aydır bitmeyen çalışma bıktırdı
    Sıfır Emisyon Toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Tarihi atılım.
    Sıfır Emisyon Toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Tarihi atılım.