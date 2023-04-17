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    İstanbul Finans Merkezi açıldı! Başkan Erdoğan'dan tören önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 17.04.2023, 15:49

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. "İstanbul Finans Merkezi, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayacaktır." diyen Erdoğan, "(İstanbul Finans Merkezi) Bu merkezin asıl değeri, ne kadar stratejik ve vizyoner proje olduğu, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır." şeklinde konuştu. Erdoğan ayrıca "Ömrünün 40 yılında meydanların nabzını tutan, meydanların dilini okuyan bir siyasetçi olarak sandığın renginden en ufak bir şüphe duymuyorum." dedi.

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