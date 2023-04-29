İzmir'de tarihi kalabalık! Başkan Erdoğan'dan Gündoğdu Meydanı'nda önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/video/iframe/gundem/izmirde-tarihi-kalabalik-baskan-erdogandan-gundogdu-meydaninda-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Mitingi'nde vatandaşlara seslensi. Gündoğdu Meydanı'nı dolduran muhteşem kalabalık, saatler öncesinden heyecanlı bir bekleyişe başlamıştı. İşte o an geldi ve Başkan Erdoğan kürsüye çıkarak çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi?Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu?" dedi