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    Yeniasır TV Gündem İzmir'deki konsolosluk saldırısında panik anları kamerada

    İzmir'deki konsolosluk saldırısında panik anları kamerada

    Giriş Tarihi: 02.08.2023, 16:53

    Son dakika... İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu'nda, Türk çalışan E.T. isimli kadının silahlı saldırıya uğraması sonrası yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

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    İzmir'deki olay, dün saat 12.45 sıralarında Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda meydana geldi. Vize işlemleri için konsolosluğa gelen Z.Ö., Türk çalışan E.T. isimli kadına tabanca ile ateş açtı. E.T., kanlar içerisinde yere yığılırken, konsolosluktakiler büyük panik yaşadı. E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. E.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

    VALİLİK: SALDIRGAN ZİHİNSEL ENGELLİ
    İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Konak ilçesinde 01.08.2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından "İzmir'de bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır" paylaşımı yaptı.



    PANİK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise bugün İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İsveç İzmir Fahri Konsolosu Yiğit Tatış'ı makamında ağırladı.

    Öte yandan silahlı saldırı sonrası yaşanan panik, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; konsolosluğun bulunduğu iş merkezinde panik nedeniyle yaşanan koşuşturma yer aldı. Ayrıca şüpheli Z.Ö.'nün sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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